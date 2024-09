União de Santarém recebe Moreirense para a Taça de Portugal em futebol

A União de Santarém, da Liga 3 de futebol, vai receber o Moreirense, da 1ª Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ditou o sorteio realizado no dia 35 de Setembro. Já o FC Alverca, da 2ª Liga, recebe o Pêro Pinheiro, do Campeonato de Portugal. Os jogos realizam-se no fim de semana de 19 e 20 de Outubro.



Programa da terceira eliminatória da edição 2024/25 da Taça de Portugal em futebol, com jogos marcados para 18 a 21 de outubro, de acordo com o sorteio realizado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, Lisboa:



Sandinenses (CP) - AVS (I)



Gondomar (CP) - Santa Clara (I)



Belenenses (L3) - Gil Vicente (I)



Anadia (L3) - Estrela da Amadora (I)



Sanjoanense (L3) - Farense (I)



Pevidém (CP) - Benfica (I)



Paços de Ferreira (II) - Vitória de Guimarães (I)



Maria da Fonte (D) - Arouca (I)



1.º Dezembro (L3) - Sporting de Braga (I)



Sintrense (CP) - FC Porto (I)



Atlético (L3) - Rio Ave (I)



União de Leiria (II) - Nacional (I)



Amora (CP) - Casa Pia (I)



União de Santarém (L3) - Moreirense (I)



Lusitano de Évora (CP) - Estoril Praia (I)



Varzim (L3) - Boavista (I)



Lagoa (CP) - Famalicão (I)



Portimonense (II) - Sporting (I)



Marialvas (CP) - Rebordosa (CP)



Leixões (II) - Alcains (CP)



São João de Vêr (L3) - Paredes (CP)



Sporting da Covilhã (L3) - Moncarapachense (CP)



Caldas (L3) - Tirsense (CP)



Alpendorada (CP) - Cinfães (CP)



Vila Real (CP) - Atlético Arcos (CP)



Elvas (CP) - Torreense (II)



Alverca (II) - Pêro Pinheiro (CP)



Desportivo de Chaves (II) - Lusitânia Lourosa (L3)



Brito (CP) - Moura (CP)



Oliveira do Hospital (L3) - Mafra (II)



Penafiel (II) - Lusitânia (L3)



Amarante (L3) - Juventude Lajense (D)