Rugby Clube de Santarém continua a crescer no número de atletas

O Rugby Clube de Santarém iniciou mais uma época desportiva, tendo-se verificado um crescente número de atletas praticantes nos escalões de formação, conformando a tendência dos últimos anos. Neste início de época, o clube marcou presença com seis treinadores em mais uma acção de formação promovida pela Federação Portuguesa de Rugby e acreditada pela World Rugby dedicada ao tema Tackle Ready e Breakdown Ready. A formação decorreu no dia 22 de Setembro no Centro de Alto Rendimento do Jamor. O Rugby Clube Santarém celebra 30 anos em 2025.