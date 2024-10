Obras no campo de rugby de Santarém vão custar dois milhões

A empreitada de reformulação urbanística do campo de rugby, edifícios de apoio e zonas circundantes, situados no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria, foi adjudicada pela Câmara de Santarém.

A empreitada de reformulação urbanística do campo de rugby, edifícios de apoio e zonas circundantes, situados no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), em Santarém, foi adjudicada pela Câmara de Santarém por 2 milhões e 91 mil euros, mais IVA. O presidente do município destacou, na última reunião do executivo, a importância do projecto e disse esperar que a empreitada possa arrancar ainda este ano. João Leite acrescentou que a regeneração dessa área da ex-EPC vai dotar o espaço de mais e melhores infraestruturas desportivas, e tornar essa zona num parque verde urbano para as pessoas passearem e praticarem desporto ao ar livre com um conjunto de equipamentos informais de desporto.

Já Alfredo Amante,vereador com o pelouro do Desporto, disse que esta melhoria e requalificação das instalações vai credibilizar o Rugby Clube de Santarém pelo trabalho que tem desenvolvido com os jovens atletas.