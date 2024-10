União de Santarém perde com o líder Belenenses

A União de Santarém perdeu por 2-1 na recepção ao histórico CF Os Belenenses, na jornada 7 da Série B da Liga 3 em futebol. O jogo na tarde de domingo, 29 de Setembro, contou com uma numerosa moldura humana a assistir. Os escalabitanos contam 7 pontos em seis jogos e estão na sexta posição entre dez equipas, já com menos dez pontos que o líder Belenenses, que no entanto tem um jogo a mais. Os primeiros quatro classificados vão disputar a fase da subida, enquanto os restantes vão lutar pela fuga à despromoção. Na próxima jornada, a União de Santarém viaja até aos Açores para defrontar a Lusitânia, penúltima classificada, com 5 pontos em cinco jogos.