Prova integrada no Circuito Nacional de Águas Abertas decorreu na Praia Fluvial de Vila Nova, em Tomar, e contou com mais de 350 nadadores.

Casa do Povo de Ferreira do Zêzere com pódios na Travessia dos Templários

A 34º edição da Travessia dos Templários decorreu na Praia Fluvial de Vila Nova, em Tomar, com mais de 350 nadadores inscritos. Os atletas Sebastião Santos e António Martins, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, conseguiram o segundo lugar, no seu escalão, nas provas de 1500 e 5000 metros, respectivamente. O nadador Tiago Campos foi o campeão da prova de 5000 metros. Afonso Soares, Bárbara Simões, Joana Antunes e Mariana Nunes foram outros dos atletas da Casa do Povo presentes, tendo-se classificado, respectivamente, nos 11º, 23º, 18º e 17º lugares absolutos.