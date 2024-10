Francisco Carvalho no top 20 na Taça da Europa em Malta

Francisco Carvalho terminou no 20º lugar na final da Taça da Europa de Triatlo em juniores, que se realizou no sábado, 28 de Setembro, em Salini (Malta). O atleta do Clube de Natação de Torres Novas apurou-se de manhã com um 6º lugar, na semifinal, numa prova disputada na distância super-sprint (350m/natação, 9,6km/ciclismo e 2,5km/corrida), disputando no sábado à tarde a final da taça da europa em juniores. Francisco Carvalho ainda é atleta cadete e será atleta júnior nos próximos dois anos.

A época de 2024 no triatlo está a entrar na sua recta final, com a participação de vários atletas do Clube de Natação de Torres Novas em provas internacionais bastante importantes. No próximo sábado, 5 de Outubro, há a Taça do Mundo de Triatlo em Roma, com a presença do atleta belga Erwin Vanderplancke, que representa o clube torrejano, e no domingo, dia 6 de outubro, em Ceuta, realiza-se a Taça da Europa de Triatlo em elites, que conta com a presença dos atletas Tiago Fonseca, Vasco Canadas, Gustavo do Canto e Gabriel Santos, e o acompanhamento técnico da selecção nacional, pelo treinador do Clube de Natação de Torres Novas, Marco Carreira.

Cerca de duas semanas depois, de 17 a 20 de Outubro, em Torremolinos, teremos o Campeonato do Mundo de Triatlo. João Nuno Batista, bicampeão europeu de juniores, vai defender o seu título. Maria Tomé tentará repetir a excelente prestação de 2023 em Pontevedra, onde se sagrou vice-campeã mundial em sub-23, enquanto Gustavo do Canto e Gabriel Santos também marcarão presença neste escalão. Ricardo Batista, depois do 6º lugar nos Jogos Olímpicos, vai medir novamente forças com os principais atletas mundiais, na finalíssima do Campeonato do Mundo de Triatlo.