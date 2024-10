Vitória de Santarém com 13 equipas de futsal na época que agora começa

O Vitória de Santarém já apresentou oito escalões de futsal para 2024/25, a vigésima época oficial do clube que é o terceiro maior em atletas inscritos nessa modalidade. Detentor do estatuto de Entidade Formadora de 4 Estrelas em Futsal Masculino e Feminino, o Vitória de Santarém apresentou mais recentemente as equipas de juvenis masculinos, juniores femininos e seniores femininos, que se seguiram às de benjamins, infantis, iniciados, juniores masculinos e seniores masculinos. No total o clube vai ter 13 equipas em competição.

Continuam a decorrer captações de novos atletas para todas as categorias etárias de formação (lúdicas e competitivas). Aqueles que queiram juntar-se ao clube escalabitano, ou simplesmente solicitar mais informações, podem contactar através do telefone. do e-mail vitoriacs@gmail.com ou as páginas oficiais do Vitória no Facebook e no Instagram.

FOTOS - VCS