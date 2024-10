Atletas da região vencem Taça de Portugal em Setas de Sisal

No fim-de-semana de 28 e 29 de Setembro realizou-se a final da Taça de Portugal em Setas de Sisal, uma competição que decorreu no Linhó, em Lisboa. As grandes vencedoras foram as atletas Tânia Bolieiro, Teresa Moreira, Milene Mendes e Inês Teixeira, da equipa Lagoa Women’s, do Café Lagoa de Foros de Salvaterra, que integra a Associação de Setas do Ribatejo.