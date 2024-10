Torneio Internacional de Petanca até domingo em Santarém

A Taça Briosa - Torneio Internacional de Petanca está a decorrer em Santarém até domingo, 6 de Outubro, num mini estádio montado junto à Casa do Campino. A iniciativa é organizada pela Associação Académica de Santarém, no âmbito das comemorações do seu 93º aniversário. A inauguração do evento, na sexta-feira, foi assinalada com um Torneio de Petanca VIP, onde marcaram presença, entre outros, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, o vereador do Desporto, Alfredo Amante, o presidente da Viver Santarém, Carlos Coutinho, e o presidente da Académica de Santarém, Gilberto Leandro.



A Petanca é um jogo de origem francesa, criado no princípio do século XX. O seu nome deriva da expressão “pieds tanqués”, que significa pés juntos. Jogada em todo o sul da Europa, a petanca foi trazida para Portugal na década de 80 pelos emigrantes, e é no Algarve, onde a prática é comum e bastante conhecida, que tem maior aceitação. De referir que a prática de Petanca na Associação Académica de Santarém está aberta a todos que queiram experimentar a modalidade, dispondo para tal sessões de treino no Espaço de Petanca e Lazer da Escola Superior Agrária de Santarém, todas as terças e quintas-feiras a partir das 18h30.

FOTOS – CM Santarém