Grupo Desportivo do Pinheiro Grande necessita de obras nas instalações desportivas.

Grupo Desportivo do Pinheiro Grande já pode concorrer a apoios

A cedência de instalações ao Grupo Desportivo do Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca, foi oficializada por um contrato comodato aprovado por unanimidade na última assembleia de freguesia. Este passo vai permitir ao clube concorrer a apoios para as obras de remodelação das instalações de que necessita.