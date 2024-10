Caixeiros e Ribatrail com apoios para organização de eventos desportivos

O Grupo de Futebol Empregados do Comércio – Caixeiros e a Ribatrail – Associação Cultural, Desportiva e Lazer vão receber apoios financeiros da Câmara de Santarém, de 2.200 e de 2 mil euros, respectivamente, no âmbito da organização de grandes eventos. O apoio aos Caixeiros visa comparticipar os custos com a organização de uma etapa do Circuito Mundial de Teqball. Já o apoio à Ribatrail é para ajudar a suportar os custos com a organização da final do Campeonato Regional de Trail.

Essas iniciativas foram consideradas pontos altos da actividade anual das associações, pelo que, após análises das candidaturas apresentadas, o executivo da Câmara de Santarém deliberou atribuir um reforço no apoio financeiro a esses clubes.