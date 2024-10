União de Santarém vence nos Açores e trepa na tabela

A União de Santarém deu um salto na tabela classificativa da Série B da Liga 3 em futebol com a vitória alcançada domingo nos Açores, por 2-1, frente a Lusitânia. Após a jornada 8, os escalabitanos estão agora no quinto lugar com 10 pontos e com menos um jogo do que a maior parte dos adversários. A partida em atraso, no terreno do Oliveira do Hospital, está agendada para 12 de Outubro e, caso os ribatejanos vençam, entram no grupo dos quatro primeiros que vai disputar a fase de subida. A série continua liderada pelo CF Os Belenenses, com 18 pontos.

Resultados completos da jornada 8: SC Covilhã 1-0 FC Oliv. Hospital; 1º Dezembro 1-2 Académica; Lusitânia dos Açores 1-2 U. Santarém; Belenenses 1-1 Sporting B; Atlético CP4-0 Caldas SC.