Fátima e Alverca B vencem no Campeonato de Portugal

À sexta jornada, o CD Fátima conseguiu a sua primeira vitória na Série C do Campeonato de Portugal em futebol, ao receber e bater o União 1919, de Coimbra, por 1-0. A ronda foi também proveitosa para o FC Alverca B, que triunfou por 2-0 na recepção ao Sp. Pombal. O FC Alverca está em 3º lugar com 12 pontos, enquanto o CD Fátima está em 9º lugar com 6 pontos, entre 14 equipas. A série é liderada pelo O Elvas, com 16 pontos, seguido do Arronches e Benfica com 14.

Resultados completos da jornada 6: Mortágua FC 0-0 Benf. Castelo Branco; Marialvas 1-2 Alcains; Arronches e Benfica 1-0 Peniche; O Elvas 1-0 Marinhense; Pêro Pinheiro 2-1 Sertanense; CD Fátima 1-0 União 1919; FC Alverca B 2-0 Sp. Pombal.