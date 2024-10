Piloto de Azambuja vence Troféu Yamaha

Pedro Clemente, jovem piloto residente em Azambuja, sagrou-se campeão do 19º Troféu Yamaha 2024 na categoria 450 Moto4. O piloto venceu a última corrida do campeonato no dia 28 de Setembro, em Évora.

O Troféu Yamaha teve início em 2002 no terródromo de Arraiolos, no Alentejo. A competição é composta por quatro provas, uma das quais em Rio Maior, cada uma com cerca de 300 pilotos inscritos nas 20 classes diferentes, conforme o site oficial da competição. Todas as provas terminam com uma entrega de prémios para cada uma das classes.