Árbitro de Almeirim apita o primeiro jogo internacional com a selecção nacional

O árbitro de Almeirim, João Veríssimo, apitou esta quarta-feira9 de Outubro, o primeiro jogo internacional depois de ter subido à categoria nacional na época 2021/22. O árbitro dirigiu o jogo em que Portugal defrontou o País de Gales, em Sub-17, que ficou empatado, e que decorreu em Santarém.

João Veríssimo, 26 anos, vendedor no concessionário automóvel LPM em Santarém, começou na arbitragem um pouco por brincadeira, sem a prespectiva de vir a desempenhar essa actividade. Árbitro desde Janeiro de 2012, foi fazer um curso de arbitragem incentivado pela mãe quando tinha 13 anos e jogava futebol na posição de médio no União de Almeirim. “Fui fazer o curso por fazer, pela experiência”, lembra a OMIRANTE o jovem que acabou por se interessar pela área e foi ganhando experiência a apitar jogos das categorias jovens.

Na quarta época na categoria C4, que habilita a arbitrar jogos dos escalões jovens da federação, Liga Revelação, Taça de Portugal e Campeonato de Portugal, João Veríssimo já esteve em alguns jogos importantes do Campeonato de Portugal, dirigindo um dos dérbis mais antigos do país entre as equipas de Évora, o Lusitano e o Juventude.

Também foi o árbitro do Belenenses e Moncarapachense (Moncarapacho, Faro) em que as duas equipas subiram à Liga 3. Outro jogo importante na carreira do jovem foi o último jogo do campeonato de Sub-17, entre o Benfica e o Porto, que decidiu o campeão que foi o clube de Lisboa.

João Veríssimo, licenciado em actividade física e estilos de vida saudável, com uma pós-graduação em comunicação no futebol profissional, diz-se motivado para continuar na arbitragem. Confessa que não trabalha na área do desporto porque seria mais difícil de conciliar os horários com as funções de árbitro.