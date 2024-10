São Facundo e Concavada na final do torneio da Inatel em Abrantes

Final da taça concelhia de pré-época da Inatel realiza-se a 19 de Outubro no Estádio Municipal de Abrantes. Torneio envolveu as 12 equipas da zona de Abrantes que vão participar no campeonato distrital da Inatel.

As equipas de São Facundo e Concavada são as finalistas do torneio torneio InCup – Taça Concelhia de pré-época da Inatel, disputando a final a 19 de Outubro, no Estádio Municipal de Abrantes. O torneio de pré-época envolveu as 12 equipas do concelho de Abrantes que vão participar no campeonato distrital da Inatel.

O São Facundo garantiu a liderança do grupo A, após empate da equipa da Bemposta, somando quatro vitórias e uma derrota. A equipa da Bemposta ficou em segundo lugar no grupo, com três vitórias e dois empates. Em terceiro do grupo ficou a Água Travessa, seguida dos Esparteiros, das Sentieiras e de São Miguel. No grupo B, a Concavada fez um percurso sem derrotas, com quatro vitórias e um empate, seguido pelo Rossiense, Lobos do Carvalhal, Alvega, Casais de Revelhos e CP Mouriscas.