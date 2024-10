Santarém Basket entra com o pé direito nos distritais

O Santarém Basket Clube venceu sete dos oito jogos dos campeonatos distritais disputados no fim-de-semana de 5 e 6 de Outubro. Os sub16 femininos jogaram contra Casal do Grilo, Entroncamento (147-35), os sub14 masculinos com o Rio Maior Basket (36-78) e a equipa B com Cem Soldos, de Tomar (18-70). Os sub16 masculinos A derrotaram o Basket Club de Tomar por 63-42 e os sub18 B masculinos perderam contra o Clube Náutico de Abrantes por três pontos, enquanto a equipa principal venceu o Abrantes por 114-70. Os sub14 femininos venceram o Abrantes por 92-14 e as sub18 o Tomar por 105-33.