Dinis Santos conquistou medalha no Torneio Nuno Delgado.

Judoca do Ateneu do Cartaxo arrecada bronze na estreia em competições

Dinis Santos, do Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, conquistou a medalha de bronze na sua estreia em competições na modalidade de judo. A medalha foi alcançada no Torneio Nuno Delgado a 5 de Outubro, em Santarém. O clube parabeniza ainda Rodrigo Santos e o mestre Joaquim Nogueira por voltarem a colocar o Ateneu Artístico Cartaxense nas competições nacionais.