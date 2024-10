Trail Abrantes 100 contou com a participação de mais de 700 atletas

Prova realizou-se nos trilhos do norte do concelho. Ricardo Sousa venceu, na distância rainha, com um tempo de 10:14:03 no escalão masculino e Vera Silva, no escalão feminino, com um tempo de 14:05:50.

Ricardo Sousa, da equipa Águias de Alvelos, e Vera Silva, da equipa GDALCOUTIM-TRAILRUNNERS, foram os vencedores dos 100 quilómetros da sétima edição do Trail Abrantes 100. A distância rainha de 100 quilómetros realizou-se nos trilhos do norte do concelho, com o atleta da equipa de Águias de Alvelos a vencer a prova com um tempo de 10:14:03, superando os atletas Daniel Simões, da equipa Ramos & Pereira e Bruno Pereira da Caracola Trail Team. No escalão feminino, Vera Silva venceu com o crono de 14:05:50.

A prova contou com 720 atletas inscritos, oriundos, principalmente, de Portugal, mas com 12 nacionalidades estrangeiras como Brasil, África do Sul, Alemanha, Austrália, Espanha, Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, França, Países Baixos, Roménia e Reino Unido, distribuídos pelas diferentes modalidades de participação de 100 quilómetros, 50, 10, Estafeta 4x25km e Estafeta 2x50km. A prova foi organizada pelo município de Abrantes, em parceria com o Clube de Orientação e Aventura (COA) e contou com mais de 250 voluntários provenientes de associações e clubes do concelho, além das Juntas de Freguesia, nos mais diversos PAC's do percurso (Pontos de Abastecimento e Controlo). Para segurança dos participantes, a organização contou também com o apoio de equipas do serviço local da Protecção Civil, da Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e do Centro Humanitário Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa.