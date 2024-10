Dançarinos do JD Dance conquistam ouro no Campeonato Regional e Taça de Portugal

O clube desportivo JD Dance Verdelho, do concelho de Santarém, conquistou seis pódios na Campeonato Regional de Santarém (CRS) e Taça de Portugal. O clube, fundado em 2022, e com sede e espaço de treinos no Centro de Desporto e Cultura do Verdelho, conta com mais de 30 dançarinos e 11 deles fizeram-se representar nas competições. A terceira jornada do CRS de dança desportiva realizou-se, em Alcobaça, a 28 de Setembro, e o clube conquistou cinco primeiros lugares na categoria Juvenis I, Juvenis II Iniciados, Junior II Iniciados, Adultos Open e Juventude Open, e um segundo lugar na categoria Juvenis II Iniciados.

Após o sucesso, a JD Dance participou, no dia 12 de Outubro, na quarta jornada da Taça de Portugal, realizada no Caniçal, Madeira. O clube fez-se representar no pódio por dois pares, com destaque para Mário Camelo e Alice Antunes, que conquistaram o primeiro lugar em Juvenis I na sua primeira competição fora de Portugal. O par Daniil Bondarenco e Juliana Antunes conquistou o terceiro lugar na categoria Adultos Open.

Os treinos de dança desportiva estão a cargo dos professores Juliana Antunes e Daniil Bondareco, também eles atletas de dança desportiva e com medalhas nacionais e internacionais. A JD Dance conta com mais de 30 alunos e inclui na sua organização a classe de competição, a classe para crianças dos 3 aos 7 anos e a classe de dança social para pessoas de várias idades.