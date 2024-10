Núria Silvestre joga à bola com rapazes na Glória do Ribatejo e foi chamada à selecção

Núria Silvestre, 14 anos, vai para a sua quarta época no Sport Clube Desportos (SCD) de Glória do Ribatejo, um clube do concelho de Salvaterra de Magos que na época passada tinha 28 atletas seniores e 54 meninos nos escalões de formação, principalmente de Muge e Granho, onde não há futebol. Tímida, menos com a bola nos pés, Núria aguardava, até ao fecho desta edição, a 8 de Outubro, os resultados do segundo estágio (de três) de preparação da selecção nacional de futebol feminino sub-15, que irá defrontar as selecções da Bélgica e Espanha no primeiro Torneio de Desenvolvimento da UEFA, a 16 e 21 de Novembro.

Núria jogava à bola na rua, em Angola, e a mãe decidiu colocá-la no futebol em Portugal. A família mudou-se para Portugal quando a adolescente tinha oito anos, porque o pai, que esteve emigrado, é natural da vila ribatejana. É a mais velha de três irmãos, o José, de 12 anos, e o António, de oito, e jogou dois anos nos infantis com o irmão do meio. Sonha ser jogadora profissional e não se deita sem fazer os trabalhos de casa, conta a O MIRANTE. E ainda ajuda os irmãos. A avançada da selecção nacional estuda no 7º ano em Marinhais e tem como passatempos passear de bicicleta pela vila e ver vídeos de Cristiano Ronaldo para “tentar replicar o remate”, afirma com entusiasmo.

Apesar de ser a única menina inscrita no clube de Glória do Ribatejo, havendo já uma outra a experimentar os treinos sub-7, as dificuldades iniciais foram a nível táctico e entender as posições em campo. Garante que a única diferença entre jogar na selecção com meninas e treinar com meninos é que nos treinos joga a extremo e na selecção a avançada, sendo a exigência "a mesma". Gostava que o clube conseguisse formar uma equipa de meninas e, inclusivamente, tentou incentivar uma amiga, “mas a mãe não deixou”.

“Ainda há a barreira de ser menina”

André Monteiro, 35 anos, voltou a treinar o SCD de Glória do Ribatejo no ano passado e esta época, pela primeira vez em alguns anos, o clube conseguiu formar uma equipa de iniciados com 19 elementos, onde se insere Núria. “Ainda há a barreira de ser menina e estar junta com rapazes”, reconhece o treinador que treinou o Grupo Desportivo de Marinhais e decidiu voltar à casa onde também jogou. Em Marinhais já se tinha cruzado com a craque luso-angolana em jogos. “Quando a conheci já tinha este poderio. Uma jogadora muito forte e rápida, boa finalizadora e humilde. Sabe ouvir e nunca se acha mais importante do que os colegas. O futebol é bonito, mas basta deixarmos de trabalhar que as oportunidades desaparecem e ela tem os pés bem assentes na terra. Era sub-7 e ia à selecção distrital de futebol 11. Dois meses de treino de futebol 11 e foi chamada à selecção nacional”, relata orgulhoso.

André Monteiro tem como objectivos para a época “formar com qualidade” e “transmitir o máximo de conhecimento” para quando chegarem aos outros escalões terem “boas bases” e “saberem ler o jogo”. O treinador explica que não coloca a jogar “pelo estatuto do jogador”, mas pelo que demonstra em treino.