GNR chamada a intervir no jogo de futebol entre Paço dos Negros e Marinhais

A GNR foi chamada ao jogo de futebol entre as equipas seniores da ADCR Paço dos Negros e do GD de Marinhais, no domingo, 13 de Outubro, por desacatos na bancada e alegados insultos racistas, mas não houve identificados ou queixas no posto, confirmou O MIRANTE junto da GNR. Os desacatos ocorreram após o segundo golo do Marinhais aos 84 minutos da partida, pelo médio defensivo de 25 anos natural de Cabo-Verde, Ailson Moreira. Terão ocorrido alguns insultos de teor racista, que incendiaram os ânimos.

Aquando da chegada da GNR ao campo do Paço dos Negros, a situação já estava mais calma. A equipa de arbitragem recusou-se a reiniciar a partida sem a presença da GNR e a interrupção foi algo prolongada a seis minutos do jogo terminar. O Marinhais venceu na primeira jornada do campeonato da 2ª divisão distrital por 1-2.