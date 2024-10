Maria Martins abre Mundial com 16.º lugar no scratch

Maria Martins, atleta olímpica da Moçarria, no concelho de Santarém , foi a primeira portuguesa a competir no Campeonato do Mundo de Pista, em Ballerup, Dinamarca, conseguindo o 16.º lugar na disciplina de scratch. “Na situação em que esteve na frente, quando subida na pista, as corredoras que estavam com a Maria nunca fizeram o suficiente para contribuir para que a pequena vantagem que tinham pudesse crescer. Essa indefinição na frente, facilitou o trabalho de controlo pelo pelotão. E, desta forma, as possibilidades de sucesso eram muito limitadas”, explica o seleccionador nacional, Gabriel Mendes, a propósito do momento de maior visibilidade da portuguesa em prova.

Maria Martins, ou Tata Martins como é carinhosamente chamada, voltará a competir nesta quinta-feira, sendo uma das 22 corredoras inscritas na disciplina de eliminação, cuja final directa está marcada para poucos minutos antes das 19h00. Cerca de uma hora mais tarde, Diogo Narciso vai estrear-se em Mundiais de elite, competindo na disciplina de scratch