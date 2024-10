McDonald’s Santarém distingue jovens pelo mérito escolar e desportivo

O McDonald’s Santarém, em parceria com a Associação de Futebol de Santarém (AFS), entregou os prémios de mérito McDonald’s aos alunos e atletas que se distinguiram na época 2022/2023 pelo desempenho escolar e como atletas federados de futebol ou futsal. Os prémios, no valor de 500 euros, foram atribuídos a Lourenço Paulos dos juniores do CAD Coruche, Afonso Galvão dos juvenis do mesmo clube, Francisco Montez dos juvenis do Vitória Clube de Santarém e Manuel Frazão dos iniciados do CADE - Clube Amador de Desportos do Entroncamento.

Maria Emília Santos, franquiada do McDonald’s Santarém, entregou, pela primeira vez, os prémios ao lado da filha Ana Margarida Teixeira, que assume o McDonald’s Santarém em Dezembro, que se junta aos de Alverca, Carregado, Vila Franca de Xira, Porto Alto e Póvoa de Santa Iria. “Foram quase 30 anos a representar esta grande marca e Santarém foi o meu primeiro restaurante. Para mim, é um ente muito querido. A Ana vai continuar este trabalho, naturalmente com a sua gestão e cunho pessoal”, afirmou.

Ana Margarida Teixeira admitiu ser um privilégio poder contribuir para a continuidade do trabalho e confessou que os prémios de mérito McDonald’s sempre foram muito acarinhados pela mãe. “Quero reiterar o meu compromisso com a Associação de Futebol de Santarém para dar continuidade a este projecto e desafio os atletas da região a trabalharem para poderem ser um dos contemplados nos próximos anos”, referiu Ana Teixeira.

A sessão contou com a presença de pais, amigos, directores de agrupamentos de escolas e professores, dirigentes desportivos, autarcas e do presidente da AFS, Francisco Jerónimo, que surpreenderam os atletas com um vídeo elogioso. “É uma iniciativa que muito nos orgulha, já reconhecida pela Federação Portuguesa de Futebol, de tal forma que se associa disponibilizando um dos prémios, dois bilhetes para ir assistir a um jogo da Selecção A”, sublinhou Francisco Jerónimo.

Jovens vão guardar o dinheiro

Lourenço Paulos, 19 anos, ganhou o prémio pela terceira vez e vai guardar o dinheiro, possivelmente, para viajar, embora ainda não saiba o destino. “Não estava à espera que o prémio fosse aumentado, como foi o último que ganhei penso em fazer algo diferente”. Na última entrevista a O MIRANTE, Lourenço Paulos afirmou que queria ser médico, mas escolheu Direito e já está no 2º ano. Jogava futsal no CAD Coruche desde os dez anos e pelo meio jogou dois anos no Vitória de Santarém. Está a jogar futsal universitário e ao fim-de-semana joga em Coruche na Liga Inatel. Para si o prémio significa um fim de ciclo.

Francisco Montez, estudante da Escola Sá da Bandeira no 12º ano de Ciências e Tecnologias e há quatro anos a jogar futsal no Vitória de Santarém, ganhou pela primeira vez, mas o que o deixou realmente feliz foi o vídeo em que recebeu elogios de amigos e professores. Provavelmente irá seguir Engenharia Biomédica no Instituto Superior Técnico e o dinheiro servirá para comprar um computador para os estudos.

Manuel Frazão há 12 anos que joga futebol no CADE do Entroncamento. Frequenta a Escola Secundária do Entroncamento no 11º ano do curso de Ciências e Tecnologias e gostava de seguir Engenharia Aeronáutica na Força Aérea. Sente-se orgulhoso do seu trabalho e ainda vai pensar no que fazer com os 500 euros, mas por enquanto vai guardá-los. Afonso Galvão não pôde estar presente por se encontrar a estudar no Instituto Superior Técnico no curso de Engenharia Mecânica.