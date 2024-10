GD Marinhais pondera abandonar a 2ª divisão distrital de futebol após ser multado

O Grupo Desportivo de Marinhais sente-se injustiçado com as medidas decretadas pelo conselho de disciplina da Associação de Futebol de Santarém (AFS) após o polémico jogo de seniores em futebol contra o Paço dos Negros, a 13 de Outubro. O Marinhais irá discutir na noite de segunda-feira, 21 de Outubro, com sócios, adeptos e simpatizantes, a continuidade da equipa no Campeonato da 2ª Divisão Distrital.

O concelho de disciplina da AFS, reunido a 16 de Outubro, decretou que o GD Marinhais e o ADCR de Paço dos Negros serão multados em 250 euros cada e terão um jogo à porta fechada por desacatos na bancada na primeira jornada do campeonato. A decisão baseia-se no ponto 1 do artigo 150º que refere que “é punido o clube cujos sócios ou simpatizantes invadam o terreno de jogo com o intuito de protesto ou exercício de ameaça à integridade física de pessoa autorizada a permanecer no terreno de jogo ou de outros espectadores, ou provoquem distúrbios que determinem justificadamente o árbitro a atrasar o início ou reinício do jogo ou a interromper a sua realização por período superior a cinco minutos”.

Foi ainda aplicado um processo disciplinar a um jogador de Paço dos Negros por alegados insultos racistas, e à sua equipa, com suspensão preventiva do jogador, isto é, até que o processo esteja concluído fica impedido de jogar. O jogador em questão foi expulso aos 30 minutos da partida.

Os desacatos nas bancadas começaram após o segundo golo do GD Marinhais aos 83 minutos, marcado por um jogador de origem cabo-verdiana, a quem terão sido dirigidos insultos racistas. A equipa de arbitragem recusou-se a reiniciar a partida sem a presença da GNR e a interrupção foi algo prolongada. Aquando da chegada da GNR ao campo de Paço dos Negros, a situação já estava mais calma. Ninguém foi identificado nem houve queixas no posto, esclareceu O MIRANTE junto da GNR. O Marinhais venceu por 1-2.

Marinhais diz-se injustiçado

O GD Marinhais considera que a AFS tratou o clube como “culpado” numa situação onde não teve “qualquer responsabilidade”. O clube do concelho de Salvaterra de Magos escreveu ainda nas suas redes sociais na noite de quinta-feira, 17 de Outubro, que houve alteração do grau de risco do seu próximo jogo contra o União de Santarém B, obrigando a haver policiamento. “Partindo do pressuposto, uma vez mais, que os nossos adeptos têm um comportamento inadequado”, reclama o Marinhais, acrescentando que “nos poucos encontros oficiais já realizados em todos os escalões esta época, nas nossas instalações, não se registaram quaisquer episódios do género”, deixando duras críticas à AFS.

O presidente da AFS, Francisco Jerónimo, explica a O MIRANTE que a comissão de risco, composta por forças policiais e elementos da AFS, reúne todas as semanas para avaliar os jogos da semana anterior e projectar os próximos. Todos os jogos funcionam com segurança, garante Francisco Jerónimo, seja através de policiamento ou seguranças credenciados da responsabilidade do clube e inscritos na associação. Mesmo que não haja antecedentes do clube, se a comissão de risco entender, é obrigatório haver policiamento nos jogos.