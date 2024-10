Santarém recebe “Circuito NGPS - Rota das Adegas” em BTT

No âmbito da programação comemorações da “Cidade do Vinho 2024”, vai ter lugar a “Rota das Adegas” em Santarém, organizada pela empresa “Cabreira Solutions”, a 19 de Outubro, entre as 07h30 e as 17h00, composto por um dia de passeio, em caminhos rurais e trilhos na região de Santarém, num circuito de BTT com duas distâncias 45 e 60 quilómetros. Duas rotas que se inserem na categoria de lazer, isentas de competição, orientação exclusiva por GPS e em autonomia total, com passagem pelas adegas dos produtores de vinho de Santarém.



O NGPS é um evento de turismo desportivo onde se pretende aliar a prática desportiva saudável ao espírito de camaradagem. Os participantes, podem escolher um dos dois percursos disponíveis, e guiam-se apenas por GPS individual. Percursos: Etapa Curta de 45km – 750mt D+ (Partidas das 07h30 às 9h30); Etapa Longa de 60km – 1200mt D+ (Partidas das 07h30 às 09h30).



Os participantes vão passar pela Adega de Alcanhões-Condado Portucalense, pela Quinta da Ribeirinha, pela Quinta Monteiro de Matos, pela Quinta do Arrobe e pela Superior Agrária de Santarém, onde terão a oportunidade de provar o vinho de qualidade dos produtores de Santarém.