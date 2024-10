União de Santarém deu luta mas acabou eliminada na Taça de Portugal em futebol

A União de Santarém foi eliminada na 3ª eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao perder por 2-1 na tarde deste sábado, 19 de Outubro, no Chã das Padeiras, em Santarém, contra o primodivisionário Moreirense.

Os escalabitanos começaram a ganhar, com um golo de Pedro Araújo aos 13 minutos, mas os minhotos deram a volta ao resultado com golos de Bernardo aos 20 minutos e de Schettine aos 50.

A União de Santarém deu boa réplica durante todo o desafio, que contou com boa moldura humana. O primeiro golo do Moreirense foi muito contestado, por alegado fora de jogo que o árbitro não marcou. Num jogo com muitas faltas e algumas paragens para assistência a jogadores lesionados, as oportunidades escassearam.