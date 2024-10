Inês Fonseca sagra-se campeã regional de XCO

Inês Fonseca, natural da Glória do Ribatejo e ciclista do Águias de Alpiarça, terminou a época de XCO com o título de campeã regional numa das suas pistas favoritas, em Marrazes, dia 13 de Outubro. A jovem de 14 anos fez no final de Setembro a última prova de estrada como juvenil no terceiro Encontro de Escolas da Raposa, onde conquistou o segundo lugar em juvenis femininas. É vencedora de La Vuelta Juvenil 2024, campeã nacional de ciclocross, estrada, BTT e pista na categoria de contrarrelógio, tendo já revalidado o título de ciclocross.