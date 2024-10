Agressões no jogo entre o Torres Novas e o Amiense

O jogo que colocou frente a frente o Clube Desportivo de Torres Novas e o Clube Desportivo Amiense, que terminou com a vitória dos torrejanos por 3-2, ficou marcado por conflitos e agressões entre um adepto que estava a assistir ao jogo e um familiar de um atleta da equipa de Torres Novas. Num comunicado partilhado nas redes sociais, sem referir que clube apoia o alegado agressor, o Clube Desportivo de Torres Novas revela que ocorreram agressões contra um familiar de um atleta torrejano que levaram à intervenção das autoridades, sendo que a vítima foi transportada ao hospital.

“Independentemente do resultado, intensidade imposta dentro das quatro linhas ou rivalidade existente, a ofensa à integridade física deve ser irradiada e, como tal, o Clube Desportivo de Torres Novas lamenta e condena as agressões que sucederam contra um familiar de um atleta torrejano, que levaram à intervenção policial e à assistência médica da vítima na unidade hospitalar de Abrantes por precaução, a quem o CDTN deseja uma rápida recuperação”, lê-se na nota partilhada.

O clube torrejano termina referindo que “condena todos e quaisquer actos de violência que ocorram dentro ou fora do recinto desportivo” e que “saber estar no desporto, nomeadamente no futebol, deve ser uma premissa impossível de abdicar para que possa ser frequentado”. A associação deixa ainda no ar a possibilidade de as relações entre os dois clubes da região ribatejana sair prejudicada. “As boas relações entre os clubes, como os que estiveram hoje em confronto desportivo, devem ser sempre priorizadas e salvaguardadas. Porém, os comportamentos dos respectivos adeptos, sejam afectos a um ou outro clube, devem fazer reflectir todos sem excepção e ser responsabilizados”, remata.