Ourém apoia intervenções em campos de futebol do concelho

Na tarde de terça-feira, 15 de Outubro, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, firmou um protocolo de cooperação com o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo Bairrense. O acordo tem como objectivo apoiar financeiramente a requalificação do campo de futebol do Bairro, e a respectiva iluminação. O protocolo prevê a atribuição de um apoio financeiro até ao montante de 346 328,80 euros, o que representa 45% das obras de reabilitação elegíveis. A intervenção prevê a instalação de um relvado sintético, iluminação de campo e requalificação do edificado da associação, com o objectivo de proporcionar melhores condições aos jovens que praticam futebol, permitindo o uso mais eficiente das infraestruturas, favorecendo a prática desportiva e o desenvolvimento social da comunidade local.



Iluminação do Campo de Jogos das Matas

Na mesma tarde, foi assinado um protocolo de cooperação com a União de Freguesias de Matas e Cercal. O acordo visa a atribuição de um apoio financeiro destinado a financiar parte dos encargos relativos às obras de iluminação do Campo de Jogos das Matas, infraestrutura desportiva central para a comunidade local. O protocolo prevê a atribuição de um montante máximo de 18 257,14 euros, que corresponde a 80% do custo total da obra, e que permitirá a utilização do campo em horários mais alargados, contribuindo para o aumento da actividade desportiva e para a dinamização das actividades locais.