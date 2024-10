Pavilhão Inatel no Cartaxo de cara lavada

O pavilhão Inatel no Cartaxo, o único pavilhão do concelho viável para competição desportiva, está a ser intervencionado na parte exterior, com a limpeza de grafites, reboco e pintura de paredes pelos trabalhadores do município. Será feita a impermeabilização da cobertura e aos poucos as obras vão estender-se ao interior, sendo os balneários uma das zonas mais necessitadas. O presidente da câmara, João Heitor, reforçou em reunião de câmara que há pelos menos 20 anos que não havia intervenção na fachada daquele equipamento.