Glória do Ribatejo rescinde com Paulo Esteves e contrata Sérgio Vieira

O Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo rescindiu o contrato com o treinador da equipa sénior de futebol, Paulo Esteves, ao fim de três meses à frente do grupo. O clube do concelho de Salvaterra de Magos anunciou esta segunda-feira, 21 de Outubro, o treinador substituto, Sérgio Vieira, de 40 anos, que este ano treinou o Peimari United, da Finlândia, e na época passada treinou os juniores do Al Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.