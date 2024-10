União de Santarém presta homenagem aos campeões nacionais da 3ª divisão

No dia 1 de Setembro de 1974, a União de Santarém conquistava o primeiro título nacional com a equipa sénior de futebol a sagrar-se campeã nacional da 3ª divisão, numa final disputada no Estádio Municipal de Leiria em que bateu o Sporting da Covilhã por 2-0. No próximo sábado, 26 de Outubro, o clube escalabitano vai aproveitar o jogo contra o mesmo Sporting da Covilhã, a contar para a Liga 3, para homenagear a equipa que há meio século fez história. A homenagem será prestada durante o intervalo do jogo, que começa pelas 15h00.

A União de Santarém quis recordar esta época os 50 anos da efeméride e a equipa que disputa a Liga 3 tem como camisola principal as riscas vermelhas e brancas, alusiva à utilizada na época 74/75. O clube pede um forte apoio à equipa, por parte dos sócios e adeptos, neste dia de homenagem às antigas glórias do clube. “Honrar e celebrar o passado é fundamental para a construção do futuro em que estamos muito empenhados”, diz o clube liderado por Pedro Patrício.