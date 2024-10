Amicale Karate de Santarém conquista vários pódios no Open Vila de Cascais

A equipa ribatejana marcou presença no prestigiado torneio com atletas de Santarém, Benfica do Ribatejo e Pedreiras, arrecadando várias medalhas e destacando-se entre os mais de 500 participantes de todo o país.

A equipa da Amicale Karate-Portugal Martial Arts voltou a destacar-se no prestigiado Karate Open Vila de Cascais, um dos principais torneios de karate em Portugal. Com atletas dos seus dojos de Santarém, Benfica do Ribatejo e Pedreiras, a Amicale demonstrou, no dia 12 de Outubro, a sua força e determinação em diversas categorias. O evento, que contou com a presença de cerca de 540 atletas de todo o país, viu a equipa ribatejana a alcançar vários lugares de destaque.

Para além das medalhas, o torneio foi uma oportunidade para os jovens atletas da Amicale ganharem experiência e consolidarem o seu futuro no karate, revelando-se como promessas da modalidade. A equipa já se prepara para o próximo grande desafio, o Maia International Karate Open (MIKO), que vai ter lugar nos dias 2 e 3 de Novembro, onde vão estar presentes cerca de 900 atletas nacionais e internacionais.