Gala Desportiva Templária em Tomar e Patrícia Sampaio é a madrinha

Tomar vai ter uma Gala Desportiva Templária. A iniciativa, organizada pela Tomariniciativas – Associação de Cultura, foi apresentada no Hotel Vila Galé em Tomar e a atleta olímpica Patrícia Sampaio vai ser a madrinha do evento. A Gala Desportiva Templária pretende assinalar o reconhecimento público da cidade a atletas, equipas, dirigentes desportivos, treinadores e outras pessoas que se tenham distinguido no desporto concelhio, num passado recente ou ao longo de uma carreira, como praticantes de modalidades ou como promotores da actividade física e desportiva. A primeira edição está marcada para 24 de Junho de 2025 no Hotel Vila Galé, em Tomar.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, elogiou a iniciativa, afirmando que “obviamente” o município vai ser parceiro. “Há muitos anos que digo que uma comunidade que sabe homenagear aqueles que fazem pelos outros ou que de alguma forma enobrecem essa comunidade, é uma comunidade que sabe de facto valorizar o seu presente, mas também ir preparando o seu futuro”, referiu. Para o autarca esta vai ser a primeira de muitas outras edições.

Já Patrícia Sampaio, a madrinha da iniciativa, disse que acredita que o seu papel na gala passa muito por mostrar e dar o exemplo de como é possível sonhar mais alto e concretizar esses sonhos mesmo estando “numa cidade mais pequena, ou num clube mais pequeno”. A judoca terminou agradecendo a iniciativa e afirmando que está muito feliz.