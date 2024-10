"Caixeiros" de Santarém dominam Nacional Jovem em Abrantes

A cidade de Abrantes acolheu no sábado, 19 de Outubro, a segunda etapa do Circuito Nacional de Teqball Jovem 2024. O evento contou com atletas de diversas regiões do país, com especial destaque para o distrito de Santarém, representado pelo Teqball Abrantes, Vitória Clube de Santarém e os "Caixeiros" de Santarém. A competição decorreu nas categorias de Singles Sub16, Singles Sub19 e Doubles Sub19, com os "Caixeiros" de Santarém a dominarem por completo o evento.

Afonso Madeira destacou-se ao conquistar o título de Singles Sub16, deixando Francisco Batista, de Abrantes, na segunda posição, e Afonso Gameiro, do Vitória Clube de Santarém, a completar o pódio. Na categoria Sub19, Martim Vasques, com apenas 15 anos, brilhou com uma exibição de classe e segurança, confirmando o seu estatuto de melhor atleta jovem do país. Gonçalo Reis, também dos "Caixeiros", garantiu o segundo lugar, enquanto Duarte Sobral, de Abrantes, e Gustavo Cardoso, de Sintra, dividiram o terceiro lugar do pódio.

Nos Doubles Sub19, a dupla Afonso Madeira e Gonçalo Reis, dos "Caixeiros", elevou o nível de jogo para vencer o confronto decisivo frente à dupla Sobral e Cardoso, representando Abrantes e Sintra. A próxima etapa do Circuito Nacional de Teqball Jovem 2024 terá lugar no dia 17 de Novembro, em Santarém.