Atleta do Entroncamento conquista título europeu jiu-jitsu brasileiro

A Associação Nacional de Artes Marciais Mistas e Desportos Associados (ANAMMDA) do Entroncamento participou, no último fim de semana de Outubro, no European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024, com o atleta Daniel Alexandre, atleta da Secção de Jiu-Jitsu Brasileiro – Portugal Gold Team Entroncamento, a conquistar um primeiro lugar na categoria Masculino/ Teen 2 / Orange / Light de 52 quilos. Ariclene dos Santos, atleta da mesma secção, conquistou o terceiro lugar na categoria Masculino / Teen 3 / Yellow / Medium-Heavy, de 65 quilos.

A ANAMMDA participou na competição de Jiu-Jitsu Brasileiro, no dia 27 de Outubro, tendo também participado, no dia 26, no Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub21 – Fase Regional, realizado na Póvoa de Santa Iria, com a secção a Secção de Karaté da ANAMMDA – Shinotori-do Entroncamento. A secção de Karaté conseguiu três terceiros lugares no Kumité Cadetes Feminino, pelas atletas Maria Henriques, Mariana Santos e Bruna Roldão, nos escalões de 47 e 61 quilos, respectivamente. Na mesma prova, Maria Oliveira e Francisca Duque conquistaram o quinto e sétimo lugar, no escalão de 54 quilos. No Kumité Cadetes Masculino, Lourenço Martins ficou na sétima posição. Todos os atletas garantiram o apuramento para a fase final do Campeonato Nacional da modalidade.