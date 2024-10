Atletas da Apolo de Azambuja vão disputar três campeonatos do mundo

Quatro atletas da escola Alunos Apolo de Azambuja vão, no mês de Novembro, participar em três campeonatos do mundo de dança. Os primeiros a participar são a dupla Miguel Nabeto e Klaudya Jesus, que a 9 de Novembro vão disputar o Campeonato do Mundo de Latinas, no escalão sénior, em Dresden, Alemanha.

Segue-se, a 29 de Novembro, a participação de Lara Grigorean, no campeonato do mundo solo danças latinas, no escalão júnior II feminino, que se vai realizar em Sarajevo, na Bósnia Herzegovina. Esta atleta, recorde-se, participou em Maio passado no campeonato da Europa, tendo ficado em 16º num total de 90 atletas.

Por último, a 30 Novembro, Teresa Gomes vai tentar chegar ao pódio no campeonato do mundo de solo danças latinas, escalão adultos, que também se disputa em Sarajevo.

“É um orgulho para nós termos quatro atletas de Azambuja a representar as cores nacionais em competições mundiais. É sinal que a nossa escola está em crescimento”, disse a O MIRANTE o atleta e treinador Miguel Nabeto.