Atletas do EKSPD sobem ao pódio nove vezes no Campeonato de Karaté

O Clube Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) conquistou nove lugares no pódio no Campeonato Regional de Karaté Centro-Sul. A prova, organizada pela Federação Nacional de Karaté, decorreu dia 26 de Outubro no pavilhão da escola Aristides Sousa Mendes, na Póvoa de Santa Iria e contou com a participação de 226 atletas provenientes de 53 clubes e 21 associações nacionais.

Entre os participantes do EKSPD estiveram 20 atletas, acompanhados por quatro treinadores e um árbitro, que competiram nas categorias de cadetes, juniores e sub21. Destaque para as vitórias individuais de Martim Dias e Beatriz Meleiro, que se sagraram campeões regionais nas suas categorias de kata e kumite, respectivamente.