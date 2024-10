União de Santarém estreou-se no futebol feminino

O dia 27 de Outubro de 2024 fica na história da União Desportiva de Santarém como a data de estreia oficial do futebol feminino no clube. O feito é da responsabilidade da equipa de iniciadas (sub 15), que nessa data defrontou as suas congéneres do CF Covões, de Portalegre, no Campeonato Interdistrital de Futebol Feminino. As escalabitanas perderam por 10-1.

Eva Félix, Madalena Santos, Letícia Simões, Maria Delgado, Ema Taylor, Joana Cordeiro, Sofia Machado, Joana Fernandes, Beatriz Cardoso e Gabriela Santos, orientadas pelo treinador João Pereira foram as jovens atletas que fizeram história. O clube espera que muitas mais se juntem brevemente para ajudar a trilhar o caminho do futebol feminino na União de Santarém.