Éder e Pauleta inauguram exposição do centenário da Associação de Futebol de Santarém

As celebrações dos 100 anos da Associação de Futebol de Santarém (AFS) foram marcadas pela inauguração de uma exposição histórica na manhã de sábado, 26 de Outubro, no W Shopping, em Santarém, que recebeu a visita dos ex-jogadores internacionais portugueses Pauleta e Éder. Os antigos internacionais portugueses foram muito solicitados para rubricar autógrafos, sobretudo por jovens atletas de clubes da cidade e da região. Presentes estiveram também o presidente da AFS, Francisco Jerónimo, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o administrador do W Shopping, Rui Rosa, entre outras individualidades.

A exposição está em exibição até 20 de Novembro e é uma viagem pela história do futebol na região. Composta por 35 painéis, a iniciativa destaca diferentes gerações de jogadores, árbitros e dirigentes, muitos dos quais deixaram a sua marca na associação ao longos dos últimos 100 anos. A AFS, que já contou com quase 300 clubes filiados ao longo do tempo, actualmente representa 78 clubes e cerca de 9.600 atletas inscritos, sendo uma das principais associações desportivas da Federação Portuguesa de Futebol.

O evento reflectiu também a evolução do futebol ao longo das décadas, tanto em termos de regras e organização, como de tecnologias e modalidades. A exposição é um convite aberto a todos os amantes do desporto, para celebrar um século de paixão e dedicação ao futebol distrital.