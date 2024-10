Polidesportivo do Forte da Casa degradado e vandalizado

O rinque polidesportivo ao ar livre da Rua Padre Américo, no Forte da Casa, frequentado por centenas de crianças diariamente, está sujo, degradado e vandalizado. Praticamente já não existe relva sintética no campo de futebol, que está cheio de lixo e garrafas de vidro partidas. O campo de basquetebol não está em tão mau estado, mas carece de limpeza e as redes de protecção estão danificadas. Durante os meses de Verão, as pessoas que ali ficam durante a noite a ouvir música alta, a beber álcool e a fumar danificam os equipamentos para além de fazerem barulho.

De acordo com as explicações da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o polidesportivo foi reabilitado em 2016, no âmbito do Orçamento Participativo, com a implementação de relva sintética no campo de futebol e instalação de placas em polipropileno no campo de basquetebol, contabilizando um investimento municipal de 90 mil euros. “Tratam-se de espaços de prática desportiva informal, com elevada utilização e desgaste. Identificam-se ainda inúmeros actos de vandalismo, como a realização de grafites, degradação de vedações, queimar a relva e destruição de diversas balizas. Não obstante estas situações, o município tem vindo a realizar diversas reparações”, assegura a autarquia.

A Câmara de Vila Franca de Xira avança que foram realizadas recentemente reuniões de obra no polidesportivo, tendo em vista a realização de trabalhos, no âmbito do procedimento de empreitada de diversos polidesportivos ao longo do concelho. Está prevista a reparação de vedações envolventes, reparação da relva sintética e substituição de balizas. Relativamente ao campo de basquetebol, a intervenção será na base de betão. Esta obra contabiliza um valor global de 63 mil euros e a autarquia pretende iniciar os trabalhos com a maior brevidade possível.