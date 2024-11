O desporto na luta pela igualdade

O poder de uma mulher sente-se pela paixão que tem pela liberdade e foi por isso que um grupo de mulheres se uniu para formar uma liga de futebol de rua feminino que já está a fazer a diferença na região. O último fim-de-semana fica marcado pelo arranque da nova liga “O MIRANTE futebol de rua feminino” que conta com quatro equipas: a Juventude Lapas, que ganhou por 6-5 à União Desportiva da Chamusca, e o Riachense que recebeu a equipa do Pego vencendo por 4-1. Mas o resultado é o que menos importa neste campeonato. O objectivo, para além de passar bons momentos de convívio e fazer exercício, é mostrar o potencial de uma mulher e quebrar os preconceitos de que as mulheres não conseguem fazer o mesmo que os homens, independentemente do contexto em que estão inseridas.