União de Santarém presta tributo aos seus primeiros campeões nacionais

No dia 1 de Setembro de 1974, a União de Santarém conquistou o seu primeiro título nacional com a equipa sénior de futebol a sagrar-se campeã da 3ª divisão, numa final em que bateu o Sporting da Covilhã por 2-0. Este sábado, 26 de Outubro, o clube aproveitou o jogo contra o mesmo Sporting da Covilhã, a contar para a Liga 3, para homenagear a equipa que há meio século fez história. A homenagem foi prestada durante o intervalo do jogo, que desta vez sorriu aos serranos, que venceram por 1-0.

Durante a breve cerimónia, em pleno relvado do Chã das Padeiras, o presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, e o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, deixaram palavras de agradecimento aos homens que voltaram a levantar a taça e a ser muito aplaudidos. O líder do clube quis deixar “uma palavra muito especial” para os campeões presentes e também para os que não puderam estar ou que já faleceram, referindo que fazem parte da história da União de Santarém e, sobretudo, do futuro do clube.

O presidente da Câmara de Santarém pronunciou-se no mesmo sentido, dizendo que “estes jovens são também um ponto de referência para a equipa actual”. João Leite considera que se deve viver o presente a pensar no futuro, mas “é muito importante não esquecer o passado que honra a nossa memória colectiva”, enaltecendo a iniciativa do clube.

Para a posteridade ficam os nomes dos campeões. Presentes na homenagem estiveram Carlos Nunes, José João, Horácio Margal, Horácio Martins, Conceição, Rogério, Júlio Galveias, José Luís, Albano, Armando, Pedro Flávio, Pelarigo, Ribeiro e Paulino. Não puderam comparecer Costa, Vítor Santos, Ernesto e Diogo. Dessa equipa já faleceram Medeiros, Barreiros, Enock, Vítor António, Carlos Duarte e Edmundo.

A União Desportiva de Santarém quis recordar esta época os 50 anos da efeméride e a equipa que disputa a Liga 3 tem como camisola principal as riscas vermelhas e brancas, alusiva à utilizada na época 74/75.