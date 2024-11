Tomar aposta no “futebol a andar” para seniores

O projecto Walking Football foi apresentado recentemente em Tomar. Trata-se de uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a ser implementada em todos os concelhos do país, através das associações distritais da modalidade, destinando-se a maiores de 50 anos. As regras são semelhantes às do futsal, com a diferença de que é proibido correr.

O município de Tomar também já acolheu este projecto e as inscrições podem ser feitas na Universidade Sénior de Tomar. Vai decorrer, uma vez por semana, em Novembro, com orientação de técnico habilitado para o efeito. A apresentação decorreu no campo da Nabância, com a presença de técnicos e dirigentes da FPF e da Associação de Futebol de Santarém, tendo tido um excelente acolhimento por parte dos atletas seniores.