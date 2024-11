Gala do Desporto de Rio Maior distinguiu talentos desportivos

O Cineteatro Municipal de Rio Maior foi palco da Gala do Desporto, uma cerimónia que voltou a premiar os grandes talentos do concelho. A noite de celebração decorreu no dia 26 de Outubro e reuniu autarcas, dirigentes associativos e várias instituições do concelho. Na categoria mérito desportivo, venceu a equipa Rio Maior Basket / MVP Academy. O clube/associação do ano foi para o Núcleo Sportinguista de Rio Maior e a RM Basket; na categoria de desporto escolar o prémio foi para os Gabinetes de Desporto Escolar das Escolas do Concelho; no campo do desporto universitário venceu a equipa masculina de futebol de praia da Escola Superior de Desporto de Rio Maior; a revelação do ano foi para Graciano Ntonha, do Rio Maior Basket; na categoria evento desportivo venceu a Final Distrital do Inatel - Organização de Alcobertas; a equipa feminina de natação de salvamento ganhou o prémio equipa do ano; Teresa Barata, do Rio Maior Basket, levou o prémio de treinadora do ano; na categoria dirigente do ano venceu Luís Manuel Vicente, da Associação Físico Cultural da Ribeira de São João; na categoria atleta feminina do ano venceu Maria Constança Carvalho, do Clube de Dança de Rio Maior, assim como Rafael Santo da Associação Kempo Chinês que levou o prémio de atleta masculino do ano; a homenagem carreira/figura desportiva foi para Sofia Vieira, jogadora riomaiorense com carreira nacional e internacional no Futebol e Futsal.

A programação contou ainda com apresentações artísticas, como a exibição de BMX Free Style, performances de ginástica acrobática pela Associação Académica e Desportiva de Rio Maior e danças de Hip Hop. Com convidados, homenageados e familiares, a Gala do Desporto trouxe momentos de reconhecimento, destacando também um novo projecto da câmara municipal, anunciado pelo presidente do município, Filipe Santana Dias. O projecto visa homenagear desportistas que projectaram o nome de Rio Maior nacional e internacionalmente, perpetuando as suas trajectórias de sucesso.