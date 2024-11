Resistência de motos 50cc em Foros de Benfica do Ribatejo

A pista de Foros de Benfica, concelho de Almeirim, recebe este domingo, 10 de Novembro, a segunda prova do troféu de resistência de motos com cilindrada de 50 centímetros cúbicos, a partir das 9h30, com os treinos livres, sendo as entradas livres. Durante a manhã há ainda os treinos cronómetros das três categorias: Ar, Radiador e Proto. A corrida de duas horas das classes Ar e Radiador apanha a hora de almoço e à tarde, corre-se a provo de Protos, classe constituída por motos com quadros livres.

A prova é aberta a pilotos federados e não federados. As equipas são constituídas por dois a três pilotos, podendo uma equipa ter pilotos federados e hobbies. A prova tem a chancela da Federação de Motociclismo de Portugal, que confere uma garantia de qualidade técnica e de segurança.

No troféu, em pista de terra, podem correr todos os tipos de motos, desde que tenham 50cc cúbicos e quadro homologado nas categorias Ar e Radiador, independentemente de estarem matriculadas ou não. As motos não podem correr com equipamentos de estrada, como faróis e farolins. Os pilotos têm de dispor dos equipamentos de segurança habituais para esta provas motociclistas, como capacete, luvas, botas e colete.

Até sábado à tarde ainda é possível fazer a inscrição que está disponível em https://www.lojadokart.com/?page_id=18036, endereço onde estão também os regulamentos, horários, entre outros documentos. Informações podem ser obtidas pelo contacto 935333153.