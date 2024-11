Riachense organiza Torneio Nuno Presume em homenagem ao treinador

Nuno Presume, natural do Pombalinho, jogou no Riachense e foi treinador do clube. Torneio Nuno Presume realiza-se a 16 de Novembro no escalão sub10.

O Clube Atlético Riachense, do concelho de Torres Novas, presta homenagem ao seu ex-treinador Nuno Presume, que obteve a melhor classificação de sempre do clube. O Torneio Nuno Presume, a 16 de Novembro, para o escalão sub10, tem como equipas convidadas o Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, União de Leiria, Juventude de Évora, o Belenenses, o Alverca e a Académica de Santarém, no campo Coronel Mário Cunha, em Riachos.

Nuno Presume jogou duas épocas no Riachense (1989/90 e 1990/91) antes de terminar a sua carreira de jogador no Azinhaga. Natural do Pombalinho, no concelho da Golegã, treinou o Sporting Clube de Portugal, Vitória de Guimarães, clubes internacionais e é comentador desportivo.