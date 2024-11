Núria Silvestre vai representar Portugal no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

Núria Silvestre tem treinado com rapazes no Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo por não haver equipa feminina de futebol.

A futebolista do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo Núria Silvestre foi convocada para a selecção nacional de futebol feminino sub-15 que vai competir no Torneio de Desenvolvimento da UEFA. Portugal entra em campo frente à Bélgica no sábado, 16 de Novembro. Joga depois contra a Alemanha no dia 18 e enfrenta a Espanha a 21, estando a atleta a treinar diariamente para o maior desafio da sua carreira

Núria Silvestre, 14 anos, joga no Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, há quatro épocas, com rapazes, por ainda não terem aparecido meninas suficientes para formar equipa, um desejo seu. Jogava à bola na rua, em Angola, e a mãe decidiu colocá-la no futebol em Portugal. A família mudou-se para Portugal quando tinha oito anos, porque o pai, que esteve emigrado, é natural do concelho.

Sonha ser jogadora profissional e não se deita sem fazer os trabalhos de casa. E ainda ajuda os irmãos. A avançada tem como passatempos passear de bicicleta pela vila e ver vídeos de Cristiano Ronaldo para “tentar replicar o remate”, afirmava com entusiasmo a O MIRANTE em entrevista em Outubro deste ano.