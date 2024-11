Rio Maior renova protocolo com Federação Portuguesa de Natação

O objectivo do acordo é fazer do Centro de Formação para o Alto Rendimento Desportivo de Rio Maior a casa preferencial da natação portuguesa.

A Câmara Municipal de Rio Maior e a empresa municipal Desmor assinaram um novo protocolo com a Federação Portuguesa de Natação (FPN), que vem na sequência de um já assinado em 2013. As três partes envolvidas vão continuar a conjugar meios e competências para receber e enquadrar todos os praticantes que, de acordo com os critérios da FPN, tenham condições para desenvolver as capacidades reveladas no sentido do alto rendimento desportivo.

O objectivo é fazer do Centro de Formação para o Alto Rendimento Desportivo de Rio Maior a casa preferencial da natação portuguesa, proporcionando as condições necessárias ao treino diário e recuperação dos atletas, possibilitando a conciliação da actividade desportiva com a vertente escolar. Na assinatura do protocolo, no dia 6 de Novembro, estiveram o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, o presidente do conselho de administração da Desmor, Miguel Pacheco, e o presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva.